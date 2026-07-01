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AGENDA · Gauriac

Sortie Photo Gauriac

mercredi 22 juillet 2026 · Gauriac

Sortie Photo Gauriac

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
33710 Gauriac
Département
Gironde
Tarif

Gauriac

Sortie Photo

Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Au fil de la balade, nous apprendrons à observer, identifier et photographier les espèces qui nous entourent. Que vous soyez débutant, photographe confirmé ou simplement curieux de venir observer la faune et la flore, vous êtes les bienvenus !

A prévoir Chaussures de marche, vêtements adaptés à l’extérieur, bouteille d’eau, casquette et appareil photo.

Places limités.   .

Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine   contact@syndicatdumoron.fr

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English : Sortie Photo

L’événement Sortie Photo Gauriac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Blaye

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