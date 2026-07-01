Sortie Photo Gauriac
mercredi 22 juillet 2026 · Gauriac
Informations pratiques
Gauriac
Sortie Photo
Gauriac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Au fil de la balade, nous apprendrons à observer, identifier et photographier les espèces qui nous entourent. Que vous soyez débutant, photographe confirmé ou simplement curieux de venir observer la faune et la flore, vous êtes les bienvenus !
A prévoir Chaussures de marche, vêtements adaptés à l’extérieur, bouteille d’eau, casquette et appareil photo.
Places limités. .
Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@syndicatdumoron.fr
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English : Sortie Photo
L’événement Sortie Photo Gauriac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Blaye
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