Gauriac

Théatre à Gauriac Messieurs les Coureurs

Pré de La Mayanne Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

On dit que Pascal Labadie se serait échappé du peloton de la Grande boucle pour faire étape à Gauriac le vendredi 10 juillet à 19h. Et y raconter l’envers du décor des courses de vélo où l’a conduit sa détermination précoce.

Papa, quand je serai grand, je serai coureur du Tour de France. ainsi cette simple phrase signait l’acte de naissance d’une passion exclusive. Et partagée par une confrérie de demi-dieux côtoyant des majorettes et des joueurs d’accordéon .

C’est cette passion que raconte Pascal Labadie dans le spectacle Messieurs les coureurs .

Il a fait de ses seuls en selle âpres et exigeants un seul en scène drôle et émouvant.

Venir l’applaudir comme on applaudit au bord de la route un défilé de cyclistes, c’est avoir la certitude de ne plus jamais voir passer une course comme avant.

Entrée 10€ gratuit pour les moins de 16 ans .

Pré de La Mayanne Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 80 08

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English : Théatre à Gauriac Messieurs les Coureurs

L’événement Théatre à Gauriac Messieurs les Coureurs Gauriac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Blaye