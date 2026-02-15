18ème Concert aux Champs Dampniat
18ème Concert aux Champs Dampniat samedi 11 juillet 2026.
18ème Concert aux Champs
Eglise St Pardoux Dampniat Corrèze
A l’occasion de son 18ème Concert aux Champs, l’ALD propose un récital de flûte et de piano.
Au programme compositrices du XIX et XXIè siècles.
A 21h à l’église St Pardoux. Sur réservation. .
Eglise St Pardoux Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 73 50 concert.aux.champs@gmail.com
