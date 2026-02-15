18ème Concert aux Champs Dampniat

18ème Concert aux Champs

Eglise St Pardoux Dampniat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

A l’occasion de son 18ème Concert aux Champs, l’ALD propose un récital de flûte et de piano.

Au programme compositrices du XIX et XXIè siècles.

A 21h à l’église St Pardoux. Sur réservation. .

Eglise St Pardoux Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 73 50 concert.aux.champs@gmail.com

