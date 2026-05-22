18ème Dollonnaise rando dînatoire rue de la piscine Dollon

Dollon

18ème Dollonnaise rando dînatoire

rue de la piscine Stade de foot Dollon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Générations Mouvement Dollon vous accueille à la 18ème Dollonnaise, une rando’ dînatoire conviviale !

Au programme

– 9 km ou 15 km de balade sur les chemins autour de Dollon

– Des pauses gourmandes pour recharger les batteries

– Une ambiance chaleureuse et festive du début à la fin

Départ Stade de football de Dollon (13 rue de la Piscine) à partir de 17h30

Arrivée Parvis du complexe Roland Pitard

Que vous soyez grand marcheur, amateur de bons petits plats ou juste venu pour l’ambiance, cet événement est fait pour vous ! .

rue de la piscine Stade de foot Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 38 57 53 13 gm.dollon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Générations Mouvement Dollon welcomes you to the 18th Dollonnaise, a friendly walk and dinner!

L’événement 18ème Dollonnaise rando dînatoire Dollon a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois