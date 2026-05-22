18ème Dollonnaise rando dînatoire rue de la piscine Dollon
18ème Dollonnaise rando dînatoire rue de la piscine Dollon samedi 4 juillet 2026.
Dollon
18ème Dollonnaise rando dînatoire
rue de la piscine Stade de foot Dollon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Générations Mouvement Dollon vous accueille à la 18ème Dollonnaise, une rando’ dînatoire conviviale !
Au programme
– 9 km ou 15 km de balade sur les chemins autour de Dollon
– Des pauses gourmandes pour recharger les batteries
– Une ambiance chaleureuse et festive du début à la fin
Départ Stade de football de Dollon (13 rue de la Piscine) à partir de 17h30
Arrivée Parvis du complexe Roland Pitard
Que vous soyez grand marcheur, amateur de bons petits plats ou juste venu pour l’ambiance, cet événement est fait pour vous ! .
rue de la piscine Stade de foot Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 38 57 53 13 gm.dollon@orange.fr
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English :
Générations Mouvement Dollon welcomes you to the 18th Dollonnaise, a friendly walk and dinner!
L’événement 18ème Dollonnaise rando dînatoire Dollon a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois
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