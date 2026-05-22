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Marché de Noël Salle des fêtes Dollon

Marché de Noël Salle des fêtes Dollon samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de la piscine

Ville : 72390 Dollon

Département : Sarthe

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Dollon

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue de la piscine Dollon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Organisé par l’APE   .

Salle des fêtes Rue de la piscine Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 7 66 26 77 49  apedollon72@gmail.com

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English :

L’événement Marché de Noël Dollon a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois