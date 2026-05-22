Marché de Noël Salle des fêtes Dollon
Marché de Noël Salle des fêtes Dollon samedi 5 décembre 2026.
Dollon
Marché de Noël
Salle des fêtes Rue de la piscine Dollon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05 20:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Organisé par l’APE .
Salle des fêtes Rue de la piscine Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 7 66 26 77 49 apedollon72@gmail.com
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English :
L’événement Marché de Noël Dollon a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois