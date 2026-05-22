Marché de Noël Salle des fêtes Dollon

Dollon

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue de la piscine Dollon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05 20:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Organisé par l’APE .

Salle des fêtes Rue de la piscine Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 7 66 26 77 49 apedollon72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de Noël Dollon a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois