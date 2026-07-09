Informations pratiques

Dollon

Scènes au jardin CHICAGO

Le Carrefour Dollon Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

10 ARTISTES INTERPRÈTENT, DANSENT ET CHANTENT EN LIVE CETTE IMMENSE OEUVRE MUSICALE.

Huit des artistes de cette distribution ont joué le show au Casino de Paris la saison dernière et danseront la chorégraphie originale de Bob Fosse. Il s’agira bien sûr d’adapter ce show immense pour le jardin une version recentrée autour du piano à queue. Certains numéros chantés prendront la forme oratorio-concert mais de nombreux tableaux seront également dansés. .

Le Carrefour Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire scenesaujardin@gmail.com

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English :

10 ARTISTS PERFORM, DANCE, AND SING THIS MASSIVE MUSICAL WORK LIVE.

L’événement Scènes au jardin CHICAGO Dollon a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois