AGENDA · Dollon
Vide grenier Dollon
dimanche 6 septembre 2026 · Dollon
Informations pratiques
Dollon
Vide grenier
Esplanade de la salle des fêtes Dollon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Buvette et restauration sur place.
Organisé par Dollon festivités. .
Esplanade de la salle des fêtes Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 25 09 16 dollonfestivites@gmail.com
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English :
L’événement Vide grenier Dollon a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Perche Sarthois
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