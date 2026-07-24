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AGENDA · Dollon

Vide grenier Dollon

dimanche 6 septembre 2026 · Dollon

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Esplanade de la salle des fêtes
Ville
72390 Dollon
Département
Sarthe
Tarif

Dollon

Vide grenier

Esplanade de la salle des fêtes Dollon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Buvette et restauration sur place.
Organisé par Dollon festivités.   .

Esplanade de la salle des fêtes Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 25 09 16  dollonfestivites@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Dollon a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Perche Sarthois

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