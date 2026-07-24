Informations pratiques

Dollon

Vide grenier

Esplanade de la salle des fêtes Dollon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Buvette et restauration sur place.

Organisé par Dollon festivités. .

Esplanade de la salle des fêtes Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 25 09 16 dollonfestivites@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Dollon a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Perche Sarthois