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AGENDA · Dollon

Scènes au jardin de Dollon Dollon

vendredi 21 août 2026 · Dollon

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Carrefour
Ville
72390 Dollon
Département
Sarthe
Tarif
20 20 31

Dollon

Scènes au jardin de Dollon

Le Carrefour Dollon Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-21

Scènes au jardin de Dollon est une association dollonnaise qui propose tout au long de l’année des temps forts musicaux et théâtraux.
Chaque troisième week-end des mois d’Août, un festival vient se nicher dans un jardin secret perché en haut d’une colline dollonnaise.

Des artistes de renommée nationale sont ainsi programmés en milieu rural, dans ce jardin magique et enchanteur.

Programme 2026
– Vendredi 21 août Alain Chamfort
– Samedi 22 août Chicago, le musical

Réservation en ligne.   .

Le Carrefour Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire   scenesaujardin@gmail.com

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English :

Scènes au jardin de Dollon is a Dollon-based nonprofit organization that presents musical and theatrical highlights throughout the year.

L’événement Scènes au jardin de Dollon Dollon a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois

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