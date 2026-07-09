Scènes au jardin de Dollon Dollon
vendredi 21 août 2026 · Dollon
Informations pratiques
Dollon
Scènes au jardin de Dollon
Le Carrefour Dollon Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 31 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Scènes au jardin de Dollon est une association dollonnaise qui propose tout au long de l’année des temps forts musicaux et théâtraux.
Chaque troisième week-end des mois d’Août, un festival vient se nicher dans un jardin secret perché en haut d’une colline dollonnaise.
Des artistes de renommée nationale sont ainsi programmés en milieu rural, dans ce jardin magique et enchanteur.
Programme 2026
– Vendredi 21 août Alain Chamfort
– Samedi 22 août Chicago, le musical
Réservation en ligne. .
Le Carrefour Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire scenesaujardin@gmail.com
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English :
Scènes au jardin de Dollon is a Dollon-based nonprofit organization that presents musical and theatrical highlights throughout the year.
L’événement Scènes au jardin de Dollon Dollon a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Dollon (Sarthe)
- Scènes au jardin CHICAGO Dollon 22 août 2026
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