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AGENDA · Dollon

Scènes au jardin Alain Chamfort Dollon

vendredi 21 août 2026 · Dollon

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Carrefour
Ville
72390 Dollon
Département
Sarthe
Tarif
20 20 30

Dollon

Scènes au jardin Alain Chamfort

Le Carrefour Dollon Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 03:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Alain Chamfort fera l’ouverture de notre troisième édition du festival SCÈNES AU JARDIN.
PREMIÈRE PARTIE Rubin et le paradoxe   .

Le Carrefour Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire   scenesaujardin@gmail.com

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English :

L’événement Scènes au jardin Alain Chamfort Dollon a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois

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