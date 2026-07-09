Informations pratiques

Dollon

Scènes au jardin Alain Chamfort

Le Carrefour Dollon Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 03:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Alain Chamfort fera l’ouverture de notre troisième édition du festival SCÈNES AU JARDIN.

PREMIÈRE PARTIE Rubin et le paradoxe .

Le Carrefour Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire scenesaujardin@gmail.com

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English :

L’événement Scènes au jardin Alain Chamfort Dollon a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois