AGENDA · Dollon
Scènes au jardin Alain Chamfort Dollon
vendredi 21 août 2026 · Dollon
Informations pratiques
Dollon
Scènes au jardin Alain Chamfort
Le Carrefour Dollon Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 03:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Alain Chamfort fera l’ouverture de notre troisième édition du festival SCÈNES AU JARDIN.
PREMIÈRE PARTIE Rubin et le paradoxe .
Le Carrefour Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire scenesaujardin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Scènes au jardin Alain Chamfort Dollon a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Dollon (Sarthe)
- Scènes au jardin de Dollon Dollon 21 août 2026
- Scènes au jardin CHICAGO Dollon 22 août 2026
- Marché de Noël Salle des fêtes Dollon 5 décembre 2026