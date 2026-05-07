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18ème édition du Rêve Américain Rue de Boussange Hagondange

18ème édition du Rêve Américain Rue de Boussange Hagondange dimanche 2 août 2026.

Lieu : Rue de Boussange

Adresse : Espace Ballastière

Ville : 57300 Hagondange

Département : Moselle

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Hagondange

18ème édition du Rêve Américain

Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

La ville de Hagondange et Orne Valley Cars présentent la 18ème édition du rêve américain:
une exposition de véhicules américains et européens, de collections et de prestiges.Tout public
0  .

Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10 

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English :

The town of Hagondange and Orne Valley Cars present the 18th edition of the American Dream:
an exhibition of American and European vehicles, both vintage and prestige.

L’événement 18ème édition du Rêve Américain Hagondange a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE

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