18ème édition du Rêve Américain Rue de Boussange Hagondange

Hagondange

18ème édition du Rêve Américain

Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La ville de Hagondange et Orne Valley Cars présentent la 18ème édition du rêve américain:

une exposition de véhicules américains et européens, de collections et de prestiges.Tout public

0 .

Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

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English :

The town of Hagondange and Orne Valley Cars present the 18th edition of the American Dream:

an exhibition of American and European vehicles, both vintage and prestige.

L’événement 18ème édition du Rêve Américain Hagondange a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE