18ème édition du Rêve Américain Rue de Boussange Hagondange
18ème édition du Rêve Américain Rue de Boussange Hagondange dimanche 2 août 2026.
Hagondange
18ème édition du Rêve Américain
Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
La ville de Hagondange et Orne Valley Cars présentent la 18ème édition du rêve américain:
une exposition de véhicules américains et européens, de collections et de prestiges.Tout public
0 .
Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10
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English :
The town of Hagondange and Orne Valley Cars present the 18th edition of the American Dream:
an exhibition of American and European vehicles, both vintage and prestige.
L’événement 18ème édition du Rêve Américain Hagondange a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION AMNEVILLE