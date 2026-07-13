Informations pratiques

Hagondange

Les Mob’s de l’Est

Place Jean Burger Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Avis à tous les passionnés de mobylettes et cyclomoteurs, les Mob’s de l’Est vous donnent rendez-vous le dimanche 06 septembre 2026, Place Jean Burger à Hagondange pour leur 5ème édition !

Au programme exposition, bourse aux pièces, animations, circuit de démonstration, stands professionnels et artisanaux, buvette, concert, restauration et goodies.

En prime, une mob à gagner !Tout public

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Place Jean Burger Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 6 50 91 94 29 lesmobsdelest@gmail.com

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English :

Calling all moped and scooter enthusiasts! The Mob’s de l’Est invite you to join them on Sunday, September 6, 2026, at Place Jean Burger in Hagondange for their 5th annual event!

On the agenda: an exhibition, a parts swap meet, entertainment, a demonstration track, professional and artisanal booths, a refreshment stand, a concert, food, and merchandise.

As a bonus, you could win a moped!

L’événement Les Mob’s de l’Est Hagondange a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION AMNEVILLE