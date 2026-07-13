Fête des Sorcières de l’Est Rue de Boussange Hagondange

Informations pratiques

Hagondange

Fête des Sorcières de l’Est

Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La Fête des Sorcières de l’Est revient à Hagondange pour sa sixième édition !

Cette réunion annuelle de païens et de sorcier est l’occasion de découvrir un univers féerique et magique. Les Sorcières de l’Est vous proposent de nombreuses activités des combats médiévaux, des animations et ateliers, des concerts, un marché artisanal… De nombreux artisans, créateurs et producteurs exposeront leurs produits !Tout public

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Rue de Boussange Espace Ballastière Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 6 47 33 86 55 lessorcieresdelest@gmail.com

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English :

The Eastern Witches’ Festival returns to Hagondange for its sixth edition!

This annual gathering of wizards and witches is an opportunity to discover a fantastical and magical world. The Witches of the East have plenty of activities in store for you: medieval battles, entertainment and workshops, concerts, a craft market… Many artisans, creators, and producers will be showcasing their products!

L’événement Fête des Sorcières de l’Est Hagondange a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION AMNEVILLE