18ème TrailD2B Le Touquet-Paris-Plage

18ème TrailD2B

Sur le front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Un événement 100% Nature !

Le Trail D2B est une course à pied nature le long du littoral de la Côte d’Opale. Particularités: le sable fuyant des dunes, le sable dur sur la plage, une météo rude à cette époque, c’est une course taillée pour les aventuriers ! .

Sur le front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 contact@touquetraid.com

English :

A 100% Nature event!

German :

Ein 100%iges Naturerlebnis!

Italiano :

Un evento naturale al 100%!

Espanol :

Un acontecimiento 100% natural

