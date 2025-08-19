18ème TrailD2B Le Touquet-Paris-Plage
18ème TrailD2B Le Touquet-Paris-Plage dimanche 25 janvier 2026.
18ème TrailD2B
Sur le front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Un événement 100% Nature !
Le Trail D2B est une course à pied nature le long du littoral de la Côte d’Opale. Particularités: le sable fuyant des dunes, le sable dur sur la plage, une météo rude à cette époque, c’est une course taillée pour les aventuriers ! .
Sur le front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 contact@touquetraid.com
English :
A 100% Nature event!
German :
Ein 100%iges Naturerlebnis!
Italiano :
Un evento naturale al 100%!
Espanol :
Un acontecimiento 100% natural
L’événement 18ème TrailD2B Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage