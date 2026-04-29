1926-2026 : la liberté d’expression dans la presse, à l’occasion du centenaire de la Fédération des journalistes.

Cette exposition est en grande partie extraite du livre « Une voix pour informer le monde – Un siècle de combats et de solidarité », codirigé par Anthony Bellanger et Florence Le Cam, et publié par la Fédération internationale des journalistes à l’occasion du congrès du centenaire de la FIJ (Paris, du 4 au 7 mai 2026), avec les contributions de Claire Blandin, François Boissarie, Frédéric Deshusses, Christoph De Spiegeleer, Simon Huxtable, Jean-Jacques Jespers, ainsi que de nombreux militants de l’organisation.

Cette exposition raconte, par son histoire et par ses combats, passés, présents et à venir, la vie de la Fédération internationale des journalistes, créée en 1926 à Paris, seule organisation professionnelle reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour représenter les journalistes.

Du samedi 02 mai 2026 au jeudi 04 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



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