1978, Salle des Fêtes, Bérat

Informations pratiques

1978 Samedi 24 octobre, 20h30 Salle des Fêtes Haute-Garonne

9/12 € 6/9 €

Gratuit – 20ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T20:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T20:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00

Ce spectacle est une discussion avec Milton Friedman, économiste néo-libéral de la fin des années

70. Moi je suis né en 1978 ! Alors je peux en parler, j’y étais ! C’est qu’il était influent Milton ! Et il

a influé ! Sur ma vie, beaucoup ! Un peu mon oncle d’Amérique en fait ! Tonton Milton !

Alors on reprend tout depuis le début, biberons, choc pétrolier, Mitterrand, mon vélo tout bleu,

Bernard Arnault, … Et les crises économiques. Et mes crises à moi. Le crisologue m’a bien dit d’en

parler des crises ! Parce que c’est de la psychonomie en fait tout ça !

De et avec: Hugues Amsler

Mise en scène: Christophe Larfargue «Garniouze »

Regard extérieur: Priscilla Muré

Spectacle à partir de 12 ans

Durée : 1h50

Salle des Fêtes 31370 Bérat Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

conférence gesticulée