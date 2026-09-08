1978, Salle des Fêtes, Bérat
samedi 24 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Bérat
Informations pratiques
1978 Samedi 24 octobre, 20h30 Salle des Fêtes Haute-Garonne
9/12 € 6/9 €
Gratuit – 20ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T20:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T20:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00
Ce spectacle est une discussion avec Milton Friedman, économiste néo-libéral de la fin des années
70. Moi je suis né en 1978 ! Alors je peux en parler, j’y étais ! C’est qu’il était influent Milton ! Et il
a influé ! Sur ma vie, beaucoup ! Un peu mon oncle d’Amérique en fait ! Tonton Milton !
Alors on reprend tout depuis le début, biberons, choc pétrolier, Mitterrand, mon vélo tout bleu,
Bernard Arnault, … Et les crises économiques. Et mes crises à moi. Le crisologue m’a bien dit d’en
parler des crises ! Parce que c’est de la psychonomie en fait tout ça !
De et avec: Hugues Amsler
Mise en scène: Christophe Larfargue «Garniouze »
Regard extérieur: Priscilla Muré
Spectacle à partir de 12 ans
Durée : 1h50
Salle des Fêtes 31370 Bérat Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
conférence gesticulée
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