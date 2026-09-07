Visite commentée du cimetière de Bérat, Cimetière de Bérat, Bérat
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Bérat · Bérat
Informations pratiques
Visite commentée du cimetière de Bérat 19 et 20 septembre Cimetière de Bérat Haute-Garonne
Réservation recommandée. Visite commentée gratuite. RDV à la médiathèque. Durée 1h environ.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Connaissez-vous l’histoire du cimetière de Bérat ?
Découvrez son histoire, ses particularités et les anecdotes qui ont marqué son évolution.
Réservation recommandée auprès de la médiathèque.
Cimetière de Bérat Place de l’église 31370 Bérat Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie 0534478717 https://mediathequeberat.fr
Connaissez vous l’histoire du cimetière de Bérat ?
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