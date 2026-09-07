Visite commentée du cimetière de Bérat, Cimetière de Bérat, Bérat

Informations pratiques

Visite commentée du cimetière de Bérat 19 et 20 septembre Cimetière de Bérat Haute-Garonne

Réservation recommandée. Visite commentée gratuite. RDV à la médiathèque. Durée 1h environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Connaissez-vous l’histoire du cimetière de Bérat ?

Découvrez son histoire, ses particularités et les anecdotes qui ont marqué son évolution.

Réservation recommandée auprès de la médiathèque.

Cimetière de Bérat Place de l’église 31370 Bérat Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie 0534478717 https://mediathequeberat.fr

Connaissez vous l’histoire du cimetière de Bérat ?