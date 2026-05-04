19e festival des Canotiers

Le programme jour par jour

Concerts à 20h30, projections à 22h15 : chaque soirée propose un duo artistique original entre scène musicale et cinéma en plein air. Voici le détail :

Mercredi 10 juin

Concert : L’Echo râleur. La rock ’n’ chorale Acapella Originâle et Culottée défend un répertoire festif de standards pop, rock et de chansons originales sur des chorégraphies déjantées !

Film : 1984, de Michael Radford.

En 1984, le monde est divisé en trois empires totalitaires, l’Océania, l’Eurasia et l’Estasia, qui sont constamment en guerre. Dans un misérable appartement de Londres, amalgame de rues et de bâtisseurs apocalyptiques, Winston Smith, matricule 6079, survit.

Jeudi 11 juin

Concert : Captain Simard. Un concentré unique de gouaille parisienne et de musique populaire : des textes teintés d’humour grinçant, de gouaille insolente et de surréalisme impertinent,

Film : La cravate, de Mathias Théry et Etienne Chaillou.

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage.

Vendredi 12 juin

Concert : Zelva (Florence Tosi). Une passion pour les beaux textes qui ont quelque chose à dire, et le désir de créer des moments intenses et rares pour le public.

Film : Persepolis, de Marjane Satrapi.

Téhéran 1978 : Marjane, 8 ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah.

Samedi 13 juin

Concert : Les Griots Métropolitains. Ces musiciens conteurs nous racontent des histoires sans mots au travers d’un repertoire groove de compos et de ré-arrangements de morceaux anciens.

Film : Thelma et Louise, de Ridley Scott.

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule.

Cinéma et concerts en plein air à Ménilmontant !



Un festival de quartier qui, ni trop célèbre ni complètement dans l’ombre, continue son petit bonhomme de chemin et revient à Paris pour sa 19e édition : le Festival des Canotiers. Avouez-le : son seul nom suffit à vous faire rêver d’un soleil brûlant, sur le parvis de l’église de la place Maurice Chevalier et aux alentours…



Entrée libre et gratuite !

Du mercredi 10 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 23h59

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T23:59:00+02:00;2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T23:59:00+02:00;2026-06-12T20:00:00+02:00_2026-06-12T23:59:00+02:00;2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T23:59:00+02:00



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