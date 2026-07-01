19e Traversée de Paris en véhicules d’époque

Informations pratiques

Vous admirerez les immeubles en pierre de taille et constaterez que l’harmonie est bien présente partout, qu’il y a de la verdure, de beaux bâtiments et que les monuments se situent dans des perspectives esthétiques. Vous longerez la Seine par la rive gauche, parcourrez le 16e arrondissement et arriverez sur la Terrasse de l’Observatoire de Meudon d’où vous aurez une vue imprenable sur la capitale.

Paris sera un écrin pour 650 voitures, 150 deux-roues dont une dizaine de vélos, 5 bus à plateforme de l’AMTUIR, 1 porte-char et une dizaine de tracteurs de plus de 30 ans.

Les modèles attendus : un coupé Landaulet de Dion-Bouton (1923), une moto BSA (1917), deux Citroën B12 Torpedo (1926), une Peugeot 202 (1939), un tracteur Société Française Vierzon 302 (1951), une Rolls Royce Silver Cloud III (1964), une Matra 530 LX (1970)…

« La Traversée de Paris en véhicules d’époque offrira un spectacle magique, coloré et joyeux dans la capitale. Il apportera l’insouciance des vacances et la joie de partager un moment unique que l’on soit un équipage ou simple spectateur. Le pique-nique à Meudon permettra à tout le monde de se retrouver pour admirer les véhicules. » commente Thierry Briet, Président de Vincennes en Anciennes.

Départ : Parvis sud du Château de Vincennes puis Paris et enfin Terrasse de l’Observatoire de Meudon

Organisée par Vincennes en Anciennes, cette Traversée de Paris estivale de 33,5 km, vous entraînera sur les traces des grands travaux d’Haussmann.

Le dimanche 19 juillet 2026

de 07h45 à 15h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T10:45:00+02:00

fin : 2026-07-19T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-19T07:45:00+02:00_2026-07-19T15:30:00+02:00



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