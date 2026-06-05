19ÈME BOURSE D’ÉCHANGES AUTOS-MOTOS Villeneuve-de-Rivière
19ÈME BOURSE D’ÉCHANGES AUTOS-MOTOS Villeneuve-de-Rivière vendredi 12 juin 2026.
Villeneuve-de-Rivière
19ÈME BOURSE D’ÉCHANGES AUTOS-MOTOS
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 08:50:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Expositions de véhicules anciens !
Organisée par l’AMICALE des BIELLES COMMINGEOISES.
Gardiennage, buvette, casse-croûte, restauration sur place et parking pour véhicules anciens.
7300m2 couvert + extérieur
Autos, motos, cyclos, tracteurs, youngtimers, automobilia, miniatures, documentation, etc. Bourse d’échanges. Exposition de véhicules anciens et de prestige. Parking réservé aux visiteurs en véhicules anciens ou de prestige. Parking motos. Rv le vendredi de 14h à 19h, le samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 14h au parc des expositions du Comminges. .
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie abc.automoto31@gmail.com
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English :
Vintage car shows!
L’événement 19ÈME BOURSE D’ÉCHANGES AUTOS-MOTOS Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE