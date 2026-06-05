Villeneuve-de-Rivière

19ÈME BOURSE D’ÉCHANGES AUTOS-MOTOS

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 08:50:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Expositions de véhicules anciens !

Organisée par l’AMICALE des BIELLES COMMINGEOISES.

Gardiennage, buvette, casse-croûte, restauration sur place et parking pour véhicules anciens.

7300m2 couvert + extérieur

Autos, motos, cyclos, tracteurs, youngtimers, automobilia, miniatures, documentation, etc. Bourse d’échanges. Exposition de véhicules anciens et de prestige. Parking réservé aux visiteurs en véhicules anciens ou de prestige. Parking motos. Rv le vendredi de 14h à 19h, le samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 14h au parc des expositions du Comminges. .

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie abc.automoto31@gmail.com

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English :

Vintage car shows!

L’événement 19ÈME BOURSE D’ÉCHANGES AUTOS-MOTOS Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE