Mise en voix, école villeneuve de Rivière, Villeneuve-de-Rivière

Mise en voix Vendredi 5 juin, 17h00 école villeneuve de Rivière Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

écritures et réalisations plastiques en collectif ou en individuel donnant lieu à une mise en voix devant les familles.

école villeneuve de Rivière amiral castex Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie 0561945577

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