19ème Festival de Bridge de Sausset les Pins Maison du Temps Libre Sausset-les-Pins

19ème Festival de Bridge de Sausset les Pins

Dimanche 17 mai 2026 de 13h30 à 20h. Maison du Temps Libre 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-17 13:30:00

fin : 2026-05-17 20:00:00

2026-05-17

Le Bridge club saussetois organise comme chaque année son festival, qui se déroulera à la maison du temps libre.

Ce tournoi homologué par la Fédération Française de Bridge est de type Tournoi par paire en une seule séance , démarrera vers 13H30

accueil et enregistrement , 14h début du tournoi, 18h30 tirage au sort des gagnants de lots et proclamation des résultats et 19h remise des coupes. .

Maison du Temps Libre 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 31 82 denisepascal@sfr.fr

English :

The Sausset Bridge Club is organizing its annual festival at the Maison du Temps Libre.

