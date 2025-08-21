19ème Festival de Théâtre amateur Erquy en Scène Square de L’Hôtel de ville Erquy
19ème Festival de Théâtre amateur Erquy en Scène Square de L’Hôtel de ville Erquy samedi 9 mai 2026.
19ème Festival de Théâtre amateur Erquy en Scène
Square de L’Hôtel de ville Ancre des Mots Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Le 19ème festival de la pièce courte rassemble des passionnés venus de Bretagne et d’ailleurs…
Créations ou comédies du répertoire se succèderont tout le week-end à l’Ancre des Mots, toutes générations confondues. Émotions, humour, comédie sont au rendez-vous !
Samedi 9 mai à 20h30 et Dimanche 10 mai à 15h.
La réservation se fera auprès du Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy. .
Square de L’Hôtel de ville Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 19ème Festival de Théâtre amateur Erquy en Scène Erquy a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André