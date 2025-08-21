19ème Festival de Théâtre amateur Erquy en Scène Square de L’Hôtel de ville Erquy

19ème Festival de Théâtre amateur Erquy en Scène

Le 19ème festival de la pièce courte rassemble des passionnés venus de Bretagne et d’ailleurs…

Créations ou comédies du répertoire se succèderont tout le week-end à l’Ancre des Mots, toutes générations confondues. Émotions, humour, comédie sont au rendez-vous !

Samedi 9 mai à 20h30 et Dimanche 10 mai à 15h.

La réservation se fera auprès du Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy. .

Square de L’Hôtel de ville Ancre des Mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

