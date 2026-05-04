1er Bal des pompiers d’Archiac rue des voituriers Archiac
1er Bal des pompiers d’Archiac rue des voituriers Archiac samedi 13 juin 2026.
Archiac
1er Bal des pompiers d’Archiac
rue des voituriers Stade de foot rugby d’Archiac Archiac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-14 02:00:00
Date(s) :
2026-06-13
1er Bal des pompiers d’Archiac avec concert des JMAPP puis DJ, restauration sur place
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rue des voituriers Stade de foot rugby d’Archiac Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amicale-archiac@sdis17.fr
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English :
1st Archiac Firefighters’ Ball with JMAPP concert, DJ and on-site catering
L’événement 1er Bal des pompiers d’Archiac Archiac a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge