1er Bal des pompiers d’Archiac rue des voituriers Archiac

Archiac

1er Bal des pompiers d’Archiac

rue des voituriers Stade de foot rugby d’Archiac Archiac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-14 02:00:00

Date(s) :

2026-06-13

1er Bal des pompiers d’Archiac avec concert des JMAPP puis DJ, restauration sur place

.

rue des voituriers Stade de foot rugby d’Archiac Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amicale-archiac@sdis17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st Archiac Firefighters’ Ball with JMAPP concert, DJ and on-site catering

L’événement 1er Bal des pompiers d’Archiac Archiac a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge