Brocante le bourg Archiac
Brocante le bourg Archiac dimanche 28 juin 2026.
Archiac
Brocante
le bourg Place du champ de Foire Archiac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Dans le bourg, brocante toute la journée avec possibilité de restauration sur place.
Tarif pour les exposants 1€/m linéaire sur réservation
Restauration, buvette et fête foraine
.
le bourg Place du champ de Foire Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 62 98 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All-day flea market in the village, with on-site catering.
Price for exhibitors: 1?/linear metre (booking required)
Catering, refreshments and funfair
L’événement Brocante Archiac a été mis à jour le 2026-06-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge