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Brocante le bourg Archiac

Brocante le bourg Archiac dimanche 28 juin 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : Place du champ de Foire

Ville : 17520 Archiac

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Archiac

Brocante

le bourg Place du champ de Foire Archiac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Dans le bourg, brocante toute la journée avec possibilité de restauration sur place.
Tarif pour les exposants 1€/m linéaire sur réservation
Restauration, buvette et fête foraine
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le bourg Place du champ de Foire Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 62 98 38 

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English :

All-day flea market in the village, with on-site catering.
Price for exhibitors: 1?/linear metre (booking required)
Catering, refreshments and funfair

L’événement Brocante Archiac a été mis à jour le 2026-06-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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