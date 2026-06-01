Brocante le bourg Archiac

Archiac

Brocante

le bourg Place du champ de Foire Archiac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Dans le bourg, brocante toute la journée avec possibilité de restauration sur place.

Tarif pour les exposants 1€/m linéaire sur réservation

Restauration, buvette et fête foraine

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le bourg Place du champ de Foire Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 62 98 38

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English :

All-day flea market in the village, with on-site catering.

Price for exhibitors: 1?/linear metre (booking required)

Catering, refreshments and funfair

L’événement Brocante Archiac a été mis à jour le 2026-06-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge