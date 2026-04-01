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1er challenge de tir à la corde Budelière

1er challenge de tir à la corde Budelière

1er challenge de tir à la corde Budelière dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Stade Municipal de Budelière

Ville : 23170 Budelière

Département : Creuse

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Budelière

1er challenge de tir à la corde

Stade Municipal de Budelière Budelière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 13:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

1er challenge de tir à la corde
Concours non officiel . Amateur. Ouvert à tous.
Equipe de 7 tireurs (4 hommes + 3 femmes)
A partir de 15 ans
Engagement 7€ par équipe
Inscriptions avant le 10 mai 2026
Lots aux 2 équipes gagnantes !   .

Stade Municipal de Budelière Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 16 66 32 

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English : 1er challenge de tir à la corde

L’événement 1er challenge de tir à la corde Budelière a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme

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