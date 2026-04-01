1er challenge de tir à la corde Budelière
1er challenge de tir à la corde Budelière dimanche 24 mai 2026.
Budelière
1er challenge de tir à la corde
Stade Municipal de Budelière Budelière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 13:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
1er challenge de tir à la corde
Concours non officiel . Amateur. Ouvert à tous.
Equipe de 7 tireurs (4 hommes + 3 femmes)
A partir de 15 ans
Engagement 7€ par équipe
Inscriptions avant le 10 mai 2026
Lots aux 2 équipes gagnantes ! .
Stade Municipal de Budelière Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 16 66 32
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English : 1er challenge de tir à la corde
L’événement 1er challenge de tir à la corde Budelière a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme