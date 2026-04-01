Budelière

1er challenge de tir à la corde

Stade Municipal de Budelière Budelière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 13:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

1er challenge de tir à la corde

Concours non officiel . Amateur. Ouvert à tous.

Equipe de 7 tireurs (4 hommes + 3 femmes)

A partir de 15 ans

Engagement 7€ par équipe

Inscriptions avant le 10 mai 2026

Lots aux 2 équipes gagnantes ! .

Stade Municipal de Budelière Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 16 66 32

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English : 1er challenge de tir à la corde

L’événement 1er challenge de tir à la corde Budelière a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme