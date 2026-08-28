1er Concours de puzzle Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes

Informations pratiques

Saint-Simon-de-Bordes

1er Concours de puzzle

Salle des fêtes La salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15 € par duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

1er Concours de puzzle en duo

le 4 octobre à la salle des fêtes de St Simon de Bordes

2 Catégories 300 ou 500 pièces

Duo 2 Adultes / 2 enfants ou mixte

Ouverture des portes à 13h00 début du concours 14h00

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Salle des fêtes La salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 cdfstsimondebordes17@gmail.com

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English :

1st Puzzle Competition for Duos

October 4 at the St. Simon de Bordes Community Hall

2 Categories: 300 or 500 pieces

Teams of 2 adults / 2 children or mixed

Doors open at 1:00 p.m.; contest begins at 2:00 p.m.

L’événement 1er Concours de puzzle Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge