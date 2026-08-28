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AGENDA · Saint-Simon-de-Bordes

1er Concours de puzzle Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes

dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Simon-de-Bordes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
La salle des fêtes
Ville
17500 Saint-Simon-de-Bordes
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 15 € par duo

Saint-Simon-de-Bordes

1er Concours de puzzle

Salle des fêtes La salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15 € par duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-04

1er Concours de puzzle en duo
le 4 octobre à la salle des fêtes de St Simon de Bordes
2 Catégories 300 ou 500 pièces
Duo 2 Adultes / 2 enfants ou mixte
Ouverture des portes à 13h00 début du concours 14h00
  .

Salle des fêtes La salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95  cdfstsimondebordes17@gmail.com

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English :

1st Puzzle Competition for Duos
October 4 at the St. Simon de Bordes Community Hall
2 Categories: 300 or 500 pieces
Teams of 2 adults / 2 children or mixed
Doors open at 1:00 p.m.; contest begins at 2:00 p.m.

L’événement 1er Concours de puzzle Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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