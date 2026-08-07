Réveillon Country Cowboy & Paillettes Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes
jeudi 31 décembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Simon-de-Bordes
Informations pratiques
Saint-Simon-de-Bordes
Réveillon Country Cowboy & Paillettes
Salle des fêtes 20 rue de la Salle des Fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 19:00:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Une nuit magique entre country et féerie avec apéritif, mousseux de minuit, café et cotillons. Formule auberge espagnole pour un buffet géant et festif.
.
Salle des fêtes 20 rue de la Salle des Fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 73 26 74 clubjust4fun@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A magical night blending country music and fairy-tale charm, featuring an aperitif, midnight sparkling wine, coffee, and party favors. A potluck-style dinner featuring a huge, festive buffet.
L’événement Réveillon Country Cowboy & Paillettes Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-08-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Saint-Simon-de-Bordes (Charente-Maritime)
- 1er Concours de puzzle Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes 4 octobre 2026