Réveillon Country Cowboy & Paillettes Salle des fêtes Saint-Simon-de-Bordes

Informations pratiques

Saint-Simon-de-Bordes

Réveillon Country Cowboy & Paillettes

Salle des fêtes 20 rue de la Salle des Fêtes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 19:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Une nuit magique entre country et féerie avec apéritif, mousseux de minuit, café et cotillons. Formule auberge espagnole pour un buffet géant et festif.

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Salle des fêtes 20 rue de la Salle des Fêtes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 73 26 74 clubjust4fun@gmail.com

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English :

A magical night blending country music and fairy-tale charm, featuring an aperitif, midnight sparkling wine, coffee, and party favors. A potluck-style dinner featuring a huge, festive buffet.

L’événement Réveillon Country Cowboy & Paillettes Saint-Simon-de-Bordes a été mis à jour le 2026-08-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge