1er Défi Matheysin (course cycliste) rue du stade Pierre-Châtel

Pierre-Châtel

1er Défi Matheysin (course cycliste)

rue du stade A coté du stade de football de Pierre-Chatel Pierre-Châtel Isère

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

7€ pour les licenciés Ufolep et 10€ pour tous les autres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le Défi Matheysin est une épreuve un Contre-La-Montre de 11,5 kms et une grimpée de 6,5 kms.

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rue du stade A coté du stade de football de Pierre-Chatel Pierre-Châtel 38119 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 99 91 team3massifsvelo@gmail.com

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English :

The Défi Matheysin is an 11.5km time trial with a 6.5km climb.

L’événement 1er Défi Matheysin (course cycliste) Pierre-Châtel a été mis à jour le 2026-05-08 par Matheysine Tourisme