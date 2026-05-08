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1er Défi Matheysin (course cycliste) rue du stade Pierre-Châtel

1er Défi Matheysin (course cycliste) rue du stade Pierre-Châtel dimanche 21 juin 2026.

Lieu : rue du stade

Adresse : A coté du stade de football de Pierre-Chatel

Ville : 38119 Pierre-Châtel

Département : Isère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 7 7 10 7€ pour les licenciés Ufolep et 10€ pour tous les autres

Pierre-Châtel

1er Défi Matheysin (course cycliste)

rue du stade A coté du stade de football de Pierre-Chatel Pierre-Châtel Isère

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

7€ pour les licenciés Ufolep et 10€ pour tous les autres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Le Défi Matheysin est une épreuve un Contre-La-Montre de 11,5 kms et une grimpée de 6,5 kms.
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rue du stade A coté du stade de football de Pierre-Chatel Pierre-Châtel 38119 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 99 91  team3massifsvelo@gmail.com

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English :

The Défi Matheysin is an 11.5km time trial with a 6.5km climb.

L’événement 1er Défi Matheysin (course cycliste) Pierre-Châtel a été mis à jour le 2026-05-08 par Matheysine Tourisme