1er Défi Matheysin (course cycliste) rue du stade Pierre-Châtel
1er Défi Matheysin (course cycliste) rue du stade Pierre-Châtel dimanche 21 juin 2026.
Pierre-Châtel
1er Défi Matheysin (course cycliste)
rue du stade A coté du stade de football de Pierre-Chatel Pierre-Châtel Isère
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
7€ pour les licenciés Ufolep et 10€ pour tous les autres
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le Défi Matheysin est une épreuve un Contre-La-Montre de 11,5 kms et une grimpée de 6,5 kms.
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rue du stade A coté du stade de football de Pierre-Chatel Pierre-Châtel 38119 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 99 91 team3massifsvelo@gmail.com
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English :
The Défi Matheysin is an 11.5km time trial with a 6.5km climb.
L’événement 1er Défi Matheysin (course cycliste) Pierre-Châtel a été mis à jour le 2026-05-08 par Matheysine Tourisme