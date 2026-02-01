Lundi 2 mars, 09h00 Hôtel d'entreprises La Frette, 745 ROUTE DE GRENOBLE 38360 LA FRETTE Café IA en présentiel organisé par Humain et IA Formations, le 2 mars 2026 de 9h à 10h30, à La Frette(38). Un temps d’échange gratuit et convivial pour comprendre, partager et poser ses questions.