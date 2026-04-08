Tour Auvergne Rhône Alpes Etape 2 St-Martin-Le-Vinoux Le Puy-en-Velay Départ St-Martin-Le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux
Tour Auvergne Rhône Alpes Etape 2 St-Martin-Le-Vinoux Le Puy-en-Velay Départ St-Martin-Le-Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux lundi 8 juin 2026.
Saint-Martin-le-Vinoux
Tour Auvergne Rhône Alpes Etape 2 St-Martin-Le-Vinoux Le Puy-en-Velay
Départ St-Martin-Le-Vinoux Arrivée Le Puy-en-Velay Saint-Martin-le-Vinoux Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement connu sous le nom de Critérium du Dauphiné, traversera la région. Rendez-vous les 7 et 8 juin sur les routes de la Métropole pour encourager les coureurs et vivre cet événement sportif incontournable !
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Départ St-Martin-Le-Vinoux Arrivée Le Puy-en-Velay Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Tour Auvergne-Rhône-Alpes, formerly known as the Critérium du Dauphiné, will be crossing the region. Join us on June 7 and 8 on the roads of the Metropole to cheer on the riders and experience this not-to-be-missed sporting event!
L’événement Tour Auvergne Rhône Alpes Etape 2 St-Martin-Le-Vinoux Le Puy-en-Velay Saint-Martin-le-Vinoux a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Grenoble Alpes