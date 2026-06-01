Attire un talent, HARMONYUM, Saint-Égrève

#Attire un talent Vendredi 12 juin, 08h30 HARMONYUM Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T08:30:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

L’Apec organise le vendredi 12 juin 2026, à Saint-Égrève, une matinale dédiée aux dirigeants, responsables RH et managers de PME du territoire autour d’un enjeu clé : attirer, engager et fidéliser durablement les talents.

Dans ce cadre, je me permets de vous solliciter afin que vous puissiez relayer cette invitation auprès de vos adhérents, entreprises membres et plus largement au sein de votre écosystème.

Intitulé #AttireUnTalent, cet événement a été pensé comme un temps d’échange concret et opérationnel pour permettre aux entreprises de prendre du recul sur leurs pratiques, de confronter leurs expériences et de repartir avec des pistes directement activables.

Date et horaires : vendredi 12 juin 2026, de 8h30 à 12h30

Lieu : L’HARMONYUM – 1, rue de l’Isère, Vence Ecoparc, 38120 Saint-Égrève

Inscription gratuite mais obligatoire – places limitées :

https://event.apec.fr/fr/attireuntalent-1/sinscrire-1/single

Au programme de cette matinée :

Décrypter les tendances RH et managériales les plus actuelles

Partager des retours d’expérience autour des transformations sociétales

S’inspirer de pratiques terrain pour faire évoluer les organisations

La matinée s’articulera notamment autour de 4 tables d’échanges orientées action :

« Du partage de compétences à la performance collective : quelles coopérations possibles et gagnantes entre dirigeants ? »

Table d’échanges animée par Émilie JOURNIAC, Responsable Pôle Expertise Emploi et Conseil RH, Udimec Group.

« Anticiper les compétences de demain et faire grandir vos talents en interne : des solutions concrètes existent, venez les découvrir. »

Table d’échanges animée par Sylvia Emmanuel, Responsable Pôle Conseil chez OPCO 2i, et Nicolas ROCHE, Développeur Territorial chez Transitions Pro Auvergne Rhône-Alpes.

« Réinventez vos modes d’organisation pour révéler et faire rayonner les talents de vos collaborateurs. »

Table d’échanges animée par Nathalie JEAUFFROY, Co-dirigeante de Co’effy.

« À l’heure où les entreprises doivent concilier pression économique, exigence de performance et besoin croissant d’attention humaine, le management par le care interroge un nouvel équilibre : comment alterner exigence et considération pour engager durablement les équipes sans renoncer à la performance ? »

Table d’échanges animée par Laurianne CROS, Fondatrice d’Epoque et Lauréate 2025 des 101 Femmes de Matignon.

Cet événement est organisé par l’Apec en partenariat avec l’association Sainte Agnès, au sein de l’Harmonyum, lieu dédié à l’inclusion réciproque.

Modalités d’accès :

En voiture :

Depuis Grenoble : A48, sortie ZI Saint-Martin-le-Vinoux / ZA Saint-Égrève

Depuis Voiron : A48, sortie 14

Parking EKHO Hôtel à 500 m

En transports en commun :

Bus 54 : arrêt Vence Eco Parc

Tram E : arrêt Pont de Vence, à 800 m

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Événement La French Tech