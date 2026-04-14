Atelier sérigraphie dans le jardin de la grande dîmière, Grange dîmière, Villages du Lac de Paladru

Atelier sérigraphie dans le jardin de la grande dîmière Dimanche 7 juin, 16h00 Grange dîmière Isère

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

En quelques dizaines de minutes accompagnés par La Bonne Impression, vous découvrirez le geste de l’artisan et imprimerez votre motif végétal sur de la toile de jute, que vous pourrez ramener à la maison.

Grange dîmière Route de la Grange Dimière, 38730 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru 38730 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes Ancienne dépendance du monastère Chartreux de la Sylve Bénite, la Grange Dîmière date de 1655. Murs en pierre, porche monumental, charpente magistrale culminant à 18 mètres de haut, elle offre aujourd’hui un écrin idéal à la mise en scène d’expositions de sculptures céramiques contemporaines. Parking et places réservées personnes mobilité réduite

En quelques dizaines de minutes accompagnés par La Bonne Impression, vous découvrirez le geste de l’artisan et imprimerez votre motif végétal sur de la toile de jute, que vous pourrez ramener à la…

© Pays Voironnais