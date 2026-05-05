Atelier « Cartes à broder », Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru

Atelier « Cartes à broder » 13 et 14 juin Musée archéologique du lac de Paladru Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Initiez-vous à la broderie à l’aide d’une aiguille et d’une carte perforée pour créer une image d’inspiration médiévale.

Musée archéologique du lac de Paladru 51 Route du Musee, 38850 Villages du Lac de Paladru, France Villages du Lac de Paladru 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0456261616 https://www.malp.fr Bienvenue au Malp pour un voyage temporel captivant vers le Néolithique et l’an Mil. A travers les vestiges exceptionnels découverts sous les eaux du lac, partez à la rencontre des hommes qui vécurent là il y a si longtemps. En bus : – Ligne G du Pays Voironnais, depuis Voiron toute l’année et ligne LAC en juillet en août – Ligne T43 de Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis Voiron ou Les Abrets En train : Jusqu’à Voiron

Initiez-vous à la broderie à l’aide d’une aiguille et d’une carte perforée pour créer une image d’inspiration médiévale.

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