L’eau à Brandes : visite guidée en surface de la mine d’argent et médiévale du dauphin (XIIe-XIVe siècles), Site archéologique de Brandes, Huez

L’eau à Brandes : visite guidée en surface de la mine d’argent et médiévale du dauphin (XIIe-XIVe siècles) Vendredi 12 juin, 14h00 Site archéologique de Brandes Isère

lieu de rdv : entre le terrain de golf et les terrains de tennis (île aux loisirs, à l’Est du quartier des Bergers, station de l’Alpe d’Huez), à 14h ; être équipé de chaussures de randonnée ou baskets, bâtons de marche ; VISITE ANNULEE SI PLUIE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Reprenant le thème départemental de L’Eau (pour l’année 2026), partez à la découverte du site archéologique de Brandes à travers la ressource hydraulique indispensable à la vie et à la production de la poussière d’argent de la mine de Brandes (il s’agissait du produit-fini de cette mine), poussière constitutive des pièces de monnaie du dauphin, seigneur du Dauphiné entre les XIIe et XIVe siècles et propriétaire de ce « carreau » de mine.

Les canalisations entrainant des moulins de broyage du minerai d’argent et de son lavage, celles amenant l’eau quotidiennement dans le village, l’impressionnant site de l’Ecluse, le réservoir d’eau naturel du Lac Blanc et la zone humide de Brandes seront évoqués et observés sur les pentes du massif des Grandes Rousses.

VISITE GUIDEE ORGANISEE PAR LE MUSEE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE DE L’ALPE D’HUEZ

Site archéologique de Brandes Route du Col de Sarenne, 38750 Huez, France Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476112174 [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 11 21 74 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.musee@mairie-alpedhuez.fr »}] La connaissance du site a débuté par la fouille et l’étude de l’habitat et de la nécropole, mais l’intérêt du site tient surtout dans la connaissance que l’on a acquise de l’exploitation minière. Les fouilles ont lieu régulièrement depuis 1977. Le site archéologique propose aux curieux des panneaux pédagogiques afin de mieux comprendre les aménagements médiévaux du « carreau » de mine et l’activité principale qui y régnait, celle de l’extraction du minerai d’argent sous la montagne.

**Reprenant le thème départemental de L’Eau (pour l’année 2026)**, partez à la découverte du site archéologique de Brandes à travers la ressource hydraulique indispensable à la vie et à la production…

©Lionel ROYET, Office de tourisme Alpe d’Huez