Visite guidée en surface de la mine d’argent de Brandes (Moyen Âge, XIIe-XIVe siècles) et de la ressource en eau du site archéologique (par le GEMA), Site archéologique de Brandes, Huez

Visite guidée en surface de la mine d’argent de Brandes (Moyen Âge, XIIe-XIVe siècles) et de la ressource en eau du site archéologique (par le GEMA) 13 et 14 juin Site archéologique de Brandes Isère

lieu de rdv : entre le terrain de golf et les terrains de tennis (île aux loisirs, à l’Est du quartier des Bergers, station de l’Alpe d’Huez), à 14h ; être équipé de chaussures de randonnée ou baskets, bâtons de marche ; VISITE ANNULEE SI GROSSE PLUIE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Reprenant le thème départemental de L’Eau (pour l’année 2026), partez à la découverte du site archéologique de Brandes à travers la ressource hydraulique indispensable à la vie et à la production de la poussière d’argent de la mine de Brandes (il s’agissait du produit-fini de cette mine), poussière constitutive des pièces de monnaie du dauphin, seigneur du Dauphiné entre les XIIe et XIVe siècles et propriétaire de ce « carreau » de mine.

Les canalisations entrainant des moulins de broyage du minerai d’argent et de son lavage, celles amenant l’eau quotidiennement dans le village, l’impressionnant site de l’Ecluse (amenée d’eau utilisée pour décaper le terrain et arriver au filon d’argent, à l’Est du site), le réservoir d’eau naturel du Lac Blanc et la zone humide de Brandes seront évoqués et observés sur les pentes du massif des Grandes Rousses et celles du village permament et minier le plus haut d’Europe pour la période.

Le refroidissement climatique (années 1320-1330 : début du Petit âge glaciaire jusqu’en 1850 en Europe occidentale) entraine des inondations trop importantes des galeries et l’abandon de l’exploitation par le dauphin vers 1330-1340. L’habitat et les quartiers industriels se fossilisent dans le temps, à travers les siècles de pâturage que connait par la suite l’alpage du village d’Huez.

VISITE GUIDEE ORGANISEE PAR LE GROUPE D’ETUDE DES MINES ANCIENNES

Site archéologique de Brandes Route du Col de Sarenne, 38750 Huez, France Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476112174 [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 90 28 03 »}, {« type »: « email », « value »: « gemarcheo@wanadoo.fr »}] La connaissance du site a débuté par la fouille et l’étude de l’habitat et de la nécropole, mais l’intérêt du site tient surtout dans la connaissance que l’on a acquise de l’exploitation minière. Les fouilles ont lieu régulièrement depuis 1977. Le site archéologique propose aux curieux des panneaux pédagogiques afin de mieux comprendre les aménagements médiévaux du « carreau » de mine et l’activité principale qui y régnait, celle de l’extraction du minerai d’argent sous la montagne.

**Reprenant le thème départemental de L’Eau (pour l’année 2026)**, partez à la découverte du site archéologique de Brandes à travers la ressource hydraulique indispensable à la vie et à la production…

©Lionel ROYET, Office de tourisme Alpe d’Huez