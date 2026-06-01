À la découverte de l’étang, Musée Hébert – d’Uckermann, La Tronche

À la découverte de l’étang Dimanche 7 juin, 14h00 Musée Hébert – d’Uckermann Isère

De 6 à 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Munis d’épuisettes et de loupes, vous pourrez explorer et observer insectes, plantes aquatiques et autres petites bêtes qui peuplent l’étang. Une aventure ludique et pédagogique pour comprendre comment ces habitants vivent et interagissent dans leur milieu naturel.

Animé par Chiara Rebechi, apprentie jardinière du musée.

Musée Hébert – d’Uckermann Chemin Hebert, 38700 La Tronche, France La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476424612 http://www.musee-hebert.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 42 97 35 »}] Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Jardin à l’anglaise et jardin régulier de 2 hectares, l’ensemble a su conserver le charme d’un jardin d’artiste peintre. Ouverture toute l’année.

Munis d’épuisettes et de loupes, vous pourrez explorer et observer insectes, plantes aquatiques et autres petites bêtes qui peuplent l’étang. Une aventure ludique et pédagogique pour comprendre ces…

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