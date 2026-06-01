Le véritable orchestre de flûtes de l’harmonie de Grenoble, Musée Hébert – d’Uckermann, La Tronche

Le véritable orchestre de flûtes de l’harmonie de Grenoble Samedi 6 juin, 17h00 Musée Hébert – d’Uckermann Isère

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Laissez-vous tenter par une pause musicale au jardin avec le VOF – Le Véritable Orchestre des Flûtes, l’un des ensembles de l’Harmonie de Grenoble. Du piccolo à la flûte contrebasse, il réunit une vingtaine de flûtistes amateurs de toutes les générations. Autour de l’Apprenti Sorcier de Paul Dukas, le VOF vous propose un programme mystérieux et pétillant d’œuvres du 20e et du 21e : une promenade allant de la musique classique à la musique de film, en passant par l’évocation de colibris qui volettent dans les fleurs en buvant du nectar.

Musée Hébert – d’Uckermann Chemin Hebert, 38700 La Tronche, France La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476424612 http://www.musee-hebert.fr Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Jardin à l’anglaise et jardin régulier de 2 hectares, l’ensemble a su conserver le charme d’un jardin d’artiste peintre. Ouverture toute l’année.

Laissez-vous tenter par une pause musicale au jardin avec le VOF – Le Véritable Orchestre des Flûtes, l’un des ensembles de l’Harmonie de Grenoble. Du piccolo à la flûte contrebasse, il réunit une de…

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