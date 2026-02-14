Visite découverte du jardin botanique, Jardin Dominique Villars, faculté de médecine et de pharmacie, La Tronche

Visite découverte du jardin botanique Samedi 6 juin, 10h00 Jardin Dominique Villars, faculté de médecine et de pharmacie Isère

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Dr Manon Paul-Traversaz, directrice du jardin, vous offre une visite commentée avec des anecdotes sur le thème de la vue et la botanique. Découvrez formes géométriques, pigments et autres faits amusants en lien avec le jardin !

Jardin Dominique Villars, faculté de médecine et de pharmacie 23, avenue Maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche, Auvergne-Rhône-Alpes La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/presentation/jardin-dominique-villars/le-jardin-dominique-villars-863192.kjsp Le jardin Dominique Villars de l’université Grenoble Alpes réunit près de 250 espèces végétales (la plupart médicinales) réparties en sept zones dans un magnifique parc. Les plantes médicinales sont présentées dans des bacs selon leurs propriétés thérapeutiques ou les pathologies à soigner. Tram B (arrêt Michallon) ; Bus 13 (arrêt Commandant Nal).

