J’ai des couleurs dans mon jardin, Musée Hébert – d’Uckermann, La Tronche
J’ai des couleurs dans mon jardin, Musée Hébert – d’Uckermann, La Tronche samedi 6 juin 2026.
J’ai des couleurs dans mon jardin Samedi 6 juin, 14h30 Musée Hébert – d’Uckermann Isère
De 7 à 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Pourquoi l’herbe est elle verte et les carottes sont elles oranges ? Un atelier pour comprendre par le biais d’expériences, d’observations, de bricolages, d’où viennent les couleurs des végétaux, comment les extraire puis les utiliser pour fabriquer de la peinture.
Atelier animé par Sciences et Malice dans le jardin du musée
Musée Hébert – d’Uckermann Chemin Hebert, 38700 La Tronche, France La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476424612 http://www.musee-hebert.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 42 97 35. »}] Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Jardin à l’anglaise et jardin régulier de 2 hectares, l’ensemble a su conserver le charme d’un jardin d’artiste peintre. Ouverture toute l’année.
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© Minisitère de la culture
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