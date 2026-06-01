Quand l’eau coule dans le clos Hébert, Musée Hébert – d’Uckermann, La Tronche

Quand l’eau coule dans le clos Hébert Dimanche 7 juin, 11h00 Musée Hébert – d’Uckermann Isère

À partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Bassins, vasques, miroir d’eau où se reflète le ciel, étang japonais aux nymphéas, l’eau a toujours eu son importance dans les jardins du Clos Hébert. Abondamment alimentés par les eaux de deux sources de Chartreuse, de nombreux aménagements hydrauliques restent invisibles. Au cœur de cette verdure animée par le bruit des jets d’eau, Hébert disait que sa vocation lui était venue de la vue des tons doux et lisses des ruisseaux de la vallée du Grésivaudan, et de la transparence des choses aquatiques. Une visite inédite, proposée à l’occasion de la saison culturelle Eau, quelle histoire !

Visite guidée par Caroline Roussel.

Musée Hébert – d’Uckermann Chemin Hebert, 38700 La Tronche, France La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476424612 http://www.musee-hebert.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 42 97 35 »}] Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Jardin à l’anglaise et jardin régulier de 2 hectares, l’ensemble a su conserver le charme d’un jardin d’artiste peintre. Ouverture toute l’année.

Bassins, vasques, miroir d’eau où se reflète le ciel, étang japonais aux nymphéas, l’eau a toujours eu son importance dans les jardins du Clos Hébert. Abondamment alimentés par les eaux de deux de de…

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