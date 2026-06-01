Initiation à l’aquarelle, Musée Hébert – d’Uckermann, La Tronche

Initiation à l’aquarelle Samedi 6 juin, 16h00, 17h00 Musée Hébert – d’Uckermann Isère

À partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Installés dans le jardin, découvrez la technique de la peinture à l’aquarelle qu’Ernest Hébert appréciait particulièrement lors de ses voyages. Expérimentez le rôle de l’eau et son influence dans le rendu des couleurs, les différents types de pinceaux et la jeu de superposition des teintes.

Atelier animé par Maria Smirnova de L’Atelier du Petit Léz’Art.

Musée Hébert – d’Uckermann Chemin Hebert, 38700 La Tronche, France La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476424612 http://www.musee-hebert.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 42 97 35 »}] Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Jardin à l’anglaise et jardin régulier de 2 hectares, l’ensemble a su conserver le charme d’un jardin d’artiste peintre. Ouverture toute l’année.

Installés dans le jardin, découvrez la technique de la peinture à l’aquarelle qu’Ernest Hébert appréciait particulièrement lors de ses voyages. Expérimentez le rôle de l’eau et son influence dans le …

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