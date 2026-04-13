Qui a coupé l’eau ?, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille

Qui a coupé l’eau ? Dimanche 7 juin, 15h00 Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Spectacle musical écologique et aquatique.

Kimo est une petite fille intrépide et très curieuse. Un matin, elle découvre qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets, et que cela touche le monde entier.

Qui a coupé l’eau ? Ce spectacle interactif et éducatif, propose une véritable enquête écologique pleine de rebondissements au rythme de chansons poétiques et engagées. Ludique, il permet aux enfants de découvrir les principales thématiques et les enjeux majeurs de l’eau : Pourquoi l’eau est-elle précieuse ? D’où vient-elle ? Comment et pourquoi l’économiser ? Quels sont les dangers pour la planète ?

Dans le cadre de la saison culturelle Eau, quelle histoire ! portée par le Département de l’Isère.

Par La Cave de Disques.

Parc du Domaine de Vizille

Gratuit | Tout public à partir de 4 ans | Renseignements au 04 76 68 07 35

Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Place du Château, 38220 Vizille, France Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476680735 http://www.domaine-vizille.fr Le parc du château de Vizille, installé dans la vallée de la Romanche a été conçu au XVIIe siècle comme un jardin de plaisir par le duc de Lesdiguières. Ponctué par un canal courbe terminé par une cascade et de nombreux ruisseaux et canaux, le domaine de 100 hectares offre à la visite une roseraie, un carré de senteurs (aromatiques) et au-delà un parc à l’anglaise de quarante hectares, aux essences végétales, variées s’organise autour de grands mails de platanes qui délimitent prairies et clairières. Roseraie, parterre contemporain d’inspiration Renaissance, parvis minéral et salle de Verdure. Un parc animalier de soixante deux hectares occupe le fond de la vallée. De Lyon : A 480 en direction de Sisteron (sortie n°8 Vizille) De Grenoble centre : – par Pont de Claix (D 1075 puis D 1085) – par Brié (route Napoléon) – par Uriage : D 524, route touristique

Spectacle musical écologique et aquatique.

© Gaëlle Daireaux