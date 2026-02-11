L’Echappée Belle Ultra traversée de Belledonne Domaine de Vizille Vizille

L’Echappée Belle Ultra traversée de Belledonne

Domaine de Vizille Domaine de Vizille Musée de la Révolution française Vizille Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

L’Échappée Belle est une traversée de part en part du massif de Belledonne, qui se caractérise par sa haute technicité, son engagement sur des sentiers difficiles d’accès, et l’altitude à laquelle elle se déroule…

.

Domaine de Vizille Domaine de Vizille Musée de la Révolution française Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact.belledonne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Echappée Belle is a traverse of the Belledonne massif, which is characterized by its high technicality, its commitment to difficult access trails, and the altitude at which it takes place…

L’événement L’Echappée Belle Ultra traversée de Belledonne Vizille a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Grenoble Alpes