Visite du site archéologique du château du Roi, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille

Visite du site archéologique du château du Roi Samedi 13 juin, 15h00, 16h15 Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:15:00+02:00 – 2026-06-13T17:15:00+02:00

Attention prévoir des chaussures de marche !

Renseignements et réservations au 04 76 68 07 35 | Se présenter à l’entrée du Domaine de Vizille près du Cèdre du Liban environ 15 min avant le début de la visite

Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Place du Château, 38220 Vizille, France Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476680735 http://www.domaine-vizille.fr [{« type »: « email », « value »: « musee-revolution@isere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476680735 »}] Ancienne demeure des ducs de Lesdiguières (XVIIe siècle), de la famille Perier (1782-1895), puis résidence présidentielle (1925-1960), le château installé dans un parc de 100 hectares est depuis 1973 propriété du Département de l’Isère.

La réunion, le 21 juillet 1788, de l’Assemblée des trois ordres du Dauphiné, sur l’invitation de Claude Perier, scella le destin du château. Cette manifestation politique déterminante dans l’amorce des événements de 1789 est à l’origine de la création d’un musée dédié à la Révolution française.

Depuis 1983, les salles du château sont transformées en Musée de la Révolution française où est exposée une collection unique d’œuvres d’art en rapport avec cette période de l’histoire de la fin de l’Ancien Régime à la Troisième République. De Lyon : A 480 en direction de Sisteron (sortie n°8 Vizille) De Grenoble centre : – par Pont de Claix (D 1075 puis D 1085) – par Brié (route Napoléon) – par Uriage : D 524, route touristique

Journées européennes de l’archéologie

© Domaine de Vizille / Département de l’Isère / F. Pattou