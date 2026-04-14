Atelier kokedama : Créez votre jardin suspendu !, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille

Atelier kokedama : Créez votre jardin suspendu ! Dimanche 7 juin, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Envie d’une pause créative et zen ? Venez découvrir l’art japonais du kokedama lors de notre atelier ! Cette technique artisanale consiste à envelopper les racines d’une plante dans une sphère de mousse et de substrat naturel, puis à la modeler à la main. Laissez-vous guider pas à pas pour façonner votre composition végétale.

Chaque participant repart avec sa propre création, prête à être exposée ou suspendue à la maison.

Animation : Claire Yvars

Dans le cadre de la saison culturelle « Eau, quelle histoire ! » portée par le Département de l’Isère.

Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Place du Château, 38220 Vizille, France Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476680735 http://www.domaine-vizille.fr Le parc du château de Vizille, installé dans la vallée de la Romanche a été conçu au XVIIe siècle comme un jardin de plaisir par le duc de Lesdiguières. Ponctué par un canal courbe terminé par une cascade et de nombreux ruisseaux et canaux, le domaine de 100 hectares offre à la visite une roseraie, un carré de senteurs (aromatiques) et au-delà un parc à l’anglaise de quarante hectares, aux essences végétales, variées s’organise autour de grands mails de platanes qui délimitent prairies et clairières. Roseraie, parterre contemporain d’inspiration Renaissance, parvis minéral et salle de Verdure. Un parc animalier de soixante deux hectares occupe le fond de la vallée. De Lyon : A 480 en direction de Sisteron (sortie n°8 Vizille) De Grenoble centre : – par Pont de Claix (D 1075 puis D 1085) – par Brié (route Napoléon) – par Uriage : D 524, route touristique

Envie d’une pause créative et zen ? Venez découvrir l’art japonais du kokedama lors de notre atelier ! Cette technique artisanale consiste à envelopper les racines d’une plante dans une sphère de et …

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