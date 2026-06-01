Bal Klezmer par les Carpes augmentées, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble
Bal Klezmer par les Carpes augmentées, Jardins du Musée dauphinois, Grenoble dimanche 7 juin 2026.
Bal Klezmer par les Carpes augmentées Dimanche 7 juin, 17h00 Jardins du Musée dauphinois Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le groupe des Carpes augmentées vous proposera une initiation aux danses klezmer dans les jardins du musée.
Un bal ouvert pour les petits et les grands danseurs sur la musique du groupe des Carpes augmentées dans les jardins du musée.
Jardins du Musée dauphinois 30 rue Maurice Gignoux 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le groupe des Carpes augmentées vous proposera une initiation aux danses klezmer dans les jardins du musée.
©Pierre Jayet – Musée dauphinois – Département de l’Isère
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