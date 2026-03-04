Installation « Tricotons le musée et le quartier Très-Cloîtres », Jardin du musée de l’Ancien Évêché, Grenoble

Installation « Tricotons le musée et le quartier Très-Cloîtres » 5 – 7 juin Jardin du musée de l’Ancien Évêché Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Une installation créée par l’artiste Maud Bonnet dans la cour et le jardin du musée.

Inspirée par le yarn bombing, – une forme d’art urbain qui consiste à recouvrir des objets ou des espaces publics de tricot ou de crochet coloré -, Maud Bonnet métamorphose le musée et le quartier grâce à la participation des habitants, des membres des associations et des structures du quartier.

Une œuvre évolutive réalisée grâce à la participation de tous ; un projet collectif, vivant et convivial à découvrir.

Jardin du musée de l'Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le jardin du Musée de l'Ancien Évêché, aménagé en 2014, se déploie sur une parcelle de terrain disposée en L autour de l'ancien palais épiscopal devenu musée et le chevet de la cathédrale Notre-Dame. Espace patrimonial et archéologique, il est un lieu de valorisation d'un patrimoine exceptionnel qui témoigne de l'histoire de la ville et de la présence épiscopale en ces lieux, de l'Antiquité à nos jours. C'est aussi un espace de vie, de détente et de circulation au cœur d'un quartier urbain, offrant une liaison de la place Notre-Dame et la rue Très-Cloîtres jusqu'à la rue du Fer-à-Cheval.

©Maud Bonnet