Cocktail Recrutement à Grenoble grenoble Grenoble Mardi 2 juin, 17h30

Décrochez un emploi !

Un événement de recrutement est organisé par Caterpillar à Grenoble, le mardi 2 juin afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Caristes, Opérateurs de centre d’Usinage, Opérateurs Ligne Automatisée Industrielle – équipe jour et Opérateurs Ligne Automatisée Industrielle – équipe soir.

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/3eQyX](https://job.wiz.bi/3eQyX)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-02T20:30:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/3eQyX

grenoble Grenoble Grenoble Isère



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