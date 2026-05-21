Cocktail Recrutement à Grenoble grenoble Grenoble
Cocktail Recrutement à Grenoble grenoble Grenoble mardi 2 juin 2026.
Cocktail Recrutement à Grenoble grenoble Grenoble Mardi 2 juin, 17h30
Décrochez un emploi !
Un événement de recrutement est organisé par Caterpillar à Grenoble, le mardi 2 juin afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Caristes, Opérateurs de centre d’Usinage, Opérateurs Ligne Automatisée Industrielle – équipe jour et Opérateurs Ligne Automatisée Industrielle – équipe soir.
Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/3eQyX](https://job.wiz.bi/3eQyX)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-02T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-02T20:30:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/3eQyX
grenoble Grenoble Grenoble Isère
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