Démonstrations – À la rencontre des métiers d’autrefois, Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble

Démonstrations – À la rencontre des métiers d’autrefois Samedi 23 mai, 10h00 Musée de l’Ancien Évêché Isère

2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Par l’association Georges Antonin

L’association Georges Antonin vous invite à un voyage vivant au cœur des métiers d’autrefois à travers des démonstrations : vannerie, fabrication d’huile de noix, menuiserie et autres. Venez échanger avec ces passionnés et découvrir tous ces savoir-faire !

Musée de l’Ancien Évêché 2, rue Très-Cloîtres 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 03 15 25 https://musees.isere.fr/ Situé au cœur du centre historique de Grenoble, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée de l’Ancien Évêché est installé dans l’ancien palais des évêques, édifice protégé au titre des Monuments historiques.

Le site présente en sous-sol un baptistère daté des premiers temps chrétiens, vestiges archéologiques exceptionnels qui témoignent de l’histoire religieuse de la cité. Dans les étages, le parcours permanent « L’Isère en histoire » invite les visiteurs à découvrir le territoire, son histoire et ses hommes. Chaque année, le musée présente deux expositions temporaires en lien avec ces thèmes. Dans Grenoble, tramway ligne B et bus ligne 16, arrêt Notre-Dame Musée

En voiture, parking du Musée de Grenoble (place Lavalette) à proximité immédiate

