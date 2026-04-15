Visite guidée – François Kollar. Nous, à l’oeuvre, Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble

Visite guidée – François Kollar. Nous, à l’oeuvre Samedi 23 mai, 11h00 Musée de l’Ancien Évêché Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

En 1931, les éditions Horizons de France confient à François Kollar (1904-1979), photographe slovaque installé à Paris en 1924, une vaste commande photographique sur le monde du travail, alors que la France connaît une véritable mutation sociale, économique et industrielle. Pendant quatre années, celui-ci sillonne les routes du pays, réalisant plus de 10 000 clichés, dont 2000 sont réunis dans 15 fascicules appelés La France travaille.

C’est un univers jusqu’alors ignoré par l’image, que l’objectif de Kollar met ainsi en lumière : celui des femmes et des hommes de la terre, de l’usine, de l’atelier, de la mine, du rail, des métiers de la mer, etc. Le photographe les fait poser dans leur environnement professionnel, mettant en exergue leur corps, leur geste, leur savoir-faire mais également leur grandeur et leur dignité. Kollar porte sur eux un regard sensible, empreint d’humanisme. Ses images sont d’une force esthétique saisissante, jouant avec l’originalité des angles de prise de vue, l’inventivité en matière de cadrages, le goût pour la composition, l’omniprésence de la machine. Salué unanimement, ce travail photographique connait un très grand succès.

Regard inédit et esthétique sur le monde du travail à la veille du Front populaire, La France travaille offre également à François Kollar une place majeure dans l’histoire de la photographie de l’entre-deux-guerres.

Musée de l’Ancien Évêché 2 Rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476031525 https://musees.isere.fr/musee/musee-de-lancien-eveche [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 03 15 25 »}] Situé au cœur du centre historique de Grenoble, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée de l’Ancien Évêché est installé dans l’ancien palais des évêques, édifice protégé au titre des monuments historiques.

Le site présente en sous-sol un baptistère daté des premiers temps chrétiens, vestiges archéologiques exceptionnels qui témoignent de l’histoire religieuse de la cité. Dans les étages, le parcours permanent “L’Isère en histoire” invite les visiteurs à découvrir le territoire, son histoire et ses hommes. Chaque année, le musée présente deux expositions temporaires en lien avec ces thèmes. Tramway : ligne B et bus ligne 16 – arrêt Notre-Dame Musée. Parking du Musée de Grenoble (place Lavalette) à proximité immédiate

En 1931, les éditions Horizons de France confient à François Kollar (1904-1979), photographe slovaque installé à Paris en 1924, une vaste commande photographique sur le monde du travail, alors que la…

©Musée de l’Ancien Évêché